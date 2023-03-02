“التعاون القضائي” في صلب المباحثات بين وهبي ونظيره الإيطالي

هبة بريس

شكل تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وإيطاليا محور مباحثات جرت، اليوم الخميس بروما، بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الإيطالي كارلو نورديو.

وناقش المسؤولان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي المثمر في المجال القضائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مجال الرقمنة والمهن القانونية.

وانتهز المسؤول المغربي هذه المناسبة لتسليط الضوء على تجربة المملكة في المجال القانوني، مستعرضا الإصلاحات المختلفة التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والأوراش التي نفذتها الحكومة في مجالات القانون الجنائي والمدني، وحقوق الطفل والمرأة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال السيد وهبي “لقد اتفقنا على إنشاء لجنة مشتركة لدراسة الاتفاقيات المستقبلية”، مضيفا أنه تم الاتفاق كذلك مع نظيره الإيطالي على تبادل الزيارات في إطار هذا المشروع للاستفادة من الشراكات وتجسيدها.

من جانبه، أشاد الوزير الإيطالي بالعلاقات المتميزة بين البلدين وخاصة في مجال العدالة، مؤكدا أن هذه المباحثات ستتوج قريبا بتوقيع اتفاقيات تعاون.

وخلال زيارة العمل التي يقوم بها السيد وهبي إلى روما، شارك أمس الأربعاء في الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر الدولي لوزراء العدل، الذي نظم بمبادرة من ”جماعة سانت إيجيديو” في الفاتيكان، حول موضوع عقوبة الإعدام.

يذكر أن المغرب وإيطاليا وقعا، في نونبر 2019 بالرباط، إعلان شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد تهدف إلى الحفاظ على حوار دائم ومعمق حول جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية.

وتهدف أداة التعاون هاته أيضا إلى تعميق الحوار والتعاون في المجال القانوني والهجرة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0