أنصار النهضة يحتجون بتونس

توقيف قيادي جديد بالنهضة ورفض طلب الإفراج عن العريض

2023-03-02 / 21:50
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هبة بريس _ وكالات

أوقف السلطات التونسية مساء الخميس، القيادي بحركة النهضة، الصادق شورو، فيما رفضت طلب الإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق علي العريض، وذلك في أحدث ملاحقة للمعارضين لإجراءات الرئيس، قيس سعيد.

وقالت مواقع محلية، إن النيابة العمومية بالدائرة القضائية لمكافحة الإرهاب، بناحية ببوشوشة أوقفت القيادي بحركة النهضة وعضو المجلس التأسيسي سابقا الصادق شورو.

وقالت إذاعة “موزاييك”، إن إيقاف شورو تقرر على ذمة تحقيقات تتعلق بشبكات التسفير خارج البلاد.

وقال المصدر ذاته، إن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس أيدت قرار قاضي التحقيق بدائرة مكافحة الإرهاب، برفض طلب الإفراج عن وزير الداخلية الأسبق والقيادي بحركة النهضة علي العريض.

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تعليق واحد

  1. سعيد الضعيف الشخصية يريد أن يفعل مافعله اليهودي الأصل السيسي بالإخوان المسلمين،الشرفاء،والعضماء،في جميع المجالات

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