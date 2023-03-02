أنصار النهضة يحتجون بتونس

توقيف قيادي جديد بالنهضة ورفض طلب الإفراج عن العريض

2023-03-02 / 21:50
0
هبة بريس _ وكالات

أوقف السلطات التونسية مساء الخميس، القيادي بحركة النهضة، الصادق شورو، فيما رفضت طلب الإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق علي العريض، وذلك في أحدث ملاحقة للمعارضين لإجراءات الرئيس، قيس سعيد.

وقالت مواقع محلية، إن النيابة العمومية بالدائرة القضائية لمكافحة الإرهاب، بناحية ببوشوشة أوقفت القيادي بحركة النهضة وعضو المجلس التأسيسي سابقا الصادق شورو.

وقالت إذاعة “موزاييك”، إن إيقاف شورو تقرر على ذمة تحقيقات تتعلق بشبكات التسفير خارج البلاد.

وقال المصدر ذاته، إن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس أيدت قرار قاضي التحقيق بدائرة مكافحة الإرهاب، برفض طلب الإفراج عن وزير الداخلية الأسبق والقيادي بحركة النهضة علي العريض.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ق..تلى وجرحى في انهيار ثلجي في كندا

ق..تلى وجرحى في انهيار ثلجي في كندا

2023-03-02 / 22:12
Photo of ارتفاع حصيلة ق_تلى حادث تصادم قطارين في اليونان

ارتفاع حصيلة ق_تلى حادث تصادم قطارين في اليونان

2023-03-02 / 22:08
Photo of إسرائيل تنوي نقل الحجاج الفلسطينيين جوا إلى السعودية

إسرائيل تنوي نقل الحجاج الفلسطينيين جوا إلى السعودية

2023-03-02 / 21:12
Photo of الموت يغيب المعارضة السورية البارزة بسمة قضماني

الموت يغيب المعارضة السورية البارزة بسمة قضماني

2023-03-02 / 19:06
Photo of مع اقتراب رمضان.. طوابير الحليب تعود من جديد بالجزائر ” صور”

مع اقتراب رمضان.. طوابير الحليب تعود من جديد بالجزائر…

2023-03-02 / 17:46
Photo of ماكرون: عهد إفريقيا الفرنسية انتهى

ماكرون: عهد إفريقيا الفرنسية انتهى

2023-03-02 / 16:55
Photo of تونس.. إيداع القيادي بحركة “النهضة” السيد الفرجاني السجن

تونس.. إيداع القيادي بحركة “النهضة” السيد الفرجاني السجن

2023-03-02 / 10:21
Photo of رائد فضاء إماراتي ينطلق في أطول رحلة فضائية بتاريخ العرب

رائد فضاء إماراتي ينطلق في أطول رحلة فضائية بتاريخ…

2023-03-02 / 09:53
Photo of نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر تتضامن مع المهاجرين من جنوب الصحراء

نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر تتضامن مع المهاجرين…

2023-03-01 / 22:22
Photo of إيطاليا تعلن ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين إلى 67 ق..تيلا

إيطاليا تعلن ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين إلى 67…

2023-03-01 / 20:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق