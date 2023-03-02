إفلاس مشروع “حليب جرسيف ” يسائل عامل الاقليم ومطالب بفتح تحقيق

هبة بريس - جرسيف

استبشرت ساكنة جرسيف خيرا يوم أُعلن عن ميلاد الوحدة الصناعية لانتاج الحليب بالمدينة والمسماة “حليب جرسيف”، غير أنها سرعان ما تحطمت آمالها على صخرة الاختلالات والضبابية التي شابت تسيير مشروع أتى كثمرة مجهود لتعاونيات الحليب على صعيد إقليم جرسيف منذ سنة 2014، وأقبرته طريقة تدبير تثير الريبة.

مشروع “حليب جرسيف ” الذي أشهر صكّ الافلاس قبل أيام ، شُيّد بشراكة بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ثم مساهمة التعاونيات في إطار مجموعة ذات النفع الاقتصادي “حليب جرسيف”، الا أن هذه الأخيرة وجدت نفسها خارج مربع التسيير الذي أوكل لجهات غير مختصة تم استقدامها من خارج اقليم جرسيف وفي ذلك يتحمل عامل الاقليم مسؤولية كبيرة .

مصادر خاصة كشفت ل”هبة بريس ” إن جميع شروط نجاح الوحدة الصناعية لانتاج الحليب “حليب جرسيف” كانت متوفرة ، مشروع كلفت تجهيزاته ومعداته 38 مليون درهم، إضافة إلى الغلاف المالي الذي خصص من طرف وزارة الداخلية لإنجاز الملاءمة مع معايير السلامة والجودة ، غير ان الجهة التي عهد إليها بتدبير وتسيير هذا المشروع اتسم أداؤها بالضبابية وسوء التدبير، مع غياب الشفافية والوضوح نتج عنه عدم أداء مستحقات مربي الأبقار واليد العاملة بالوحدة وفي ذلك تُطرح علامات استفهام كبيرة .

وفي الوقت الذي كان منتظرا فيه بأن يساهم مشروع “حليب جرسيف” في تحسين دخل الفلاحين الصغار ومربي الأبقار الى جانب ادماج المنتجين المحليين في مشروع التجميع عبر بلورة آلية تدبير توكل لمجموعة ذات النفع الاقتصادي لحليب جرسيف التي يرجع لها الفضل في تنزيل المشروع ، تم تكليف المدير الجهوي للفلاحة ومعه أطر كلها من خارج مدينة جرسيف لافشال الوحدة بشكل يوحي بوجود تواطئ مع وحدة صناعية أخرى داخل تراب جهة الشرق لاقبار المشروع الحيوي ببلاد الشهيد “علال بن عبد الله “.

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