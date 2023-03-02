وسيط المملكة يتباحث مع رئيس المعهد الدولي للأمبودسمان

هبة بريس _ الرباط

.‏أجرى وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع أمبودسمان أستراليا الغربية ورئيس المعهد الدولي للأمبودسمان، كريس فيلد، وذلك على هامش مشاركته في الاحتفال بالذكرى العشرينية لإحدات مؤسسة وسيط المملكة.

وذكر بلاغ لمؤسسة الوسيط أن هذا اللقاء شكل فرصة استحضر فيها الجانبان المراحل التي تم عبرها اتخاذ القرار الأممي رقم 77/224 حول دور “مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون”.

كما تم التباحث يضيف البلاغ، سبل تطوير آفاق التعاون من أجل دعم وإشعاع مؤسسات الوساطة والأمبودسمان عبر العالم وكذا بحث فرص اشتراك البلدان العربية بالمعهد الدولي للأمبودسمان مع تبني اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية لضمان تواصل أفضل مع هذه الأخيرة.

وأضاف المصدر ذاته أن وسيط المملكة أكد استعداد بلاده لدعم الخطوات المقبلة من أجل إيجاد موقع للوسطاء ضمن آليات هيئة الأمم المتحدة.

ويعتبر المعهد الدولي للامبدوسمان منظمة دولية تعزز التعاون ما بين مؤسسات الأمبودسمان المستقلة بإفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا والكراييب وفي أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وهو بمثابة صوت لجميع المؤسسات المتواجدة في هذه القارات.

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