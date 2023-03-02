This picture taken on June 28, 2019 shows a view of container cranes at terminal I of the Tanger Med port in the northern city of Tangiers on the Strait of Gibraltar. (Photo by AFP)

“المغرب” و”الاتحاد الأوروبي” يعتزمان توسيع شراكتهما لتشمل إسرائيل

2023-03-02 / 19:44
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هبة بريس

تعتزم الرباط وبروكسل توسيع شراكتهما لتشمل إسرائيل، وفق ما أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ومفوض الاتحاد الأووروبي لسياسة الجوار، أوليفر فارهيلي، الخميس، عقب مباحثات في الرباط.

وقال بوريطة خلال مؤتمر صحفي مع فارهيلي إنّ هناك “تعاونا ثلاثيا إقيليميا سوف نطوّره بين المغرب والمفوضية وإسرائيل (..) في مجالات ذات اهتمام مشترك”.

وأضاف “حضّرنا وثيقة سنوقّع عليها قبل نهاية هذا الشهر لتأكيد هذا البُعد الإقليمي الثلاثي في علاقاتنا”.

من جهته، قال فارهيلي الذي اختتم الخميس، زيارة رسمية إلى المغرب استمرت يومين إنّ “التعاون الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والاتحاد الأوروبي يمكن أن يتصدّى لتحدّيات كبيرة، مثل تدبير المياه والبحث العلمي والتنمية”.

واعتبر أنّ “أوروبا لا تزال متأخرة نوعا ما”، إزاء اتفاقيات أبراهام التي طبّعت علاقات دول عربية مع إسرائيل برعاية أميركية.

وأضاف “نود المشاركة في هذا الالتزام”.

وتُوّجت زيارة فارهيلي إلى المغرب بالتوقيع على خمس اتفاقيات تعاون تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 530 مليون دولار وتتعلق بمجالات عدة من بينها الحماية الاجتماعية والزراعة وتدبير المياه والهجرة.

كما أعلن المسؤول الأوروبي عن “تعبئة استثمارات بحوالي 1,27 مليار دولار” في المغرب.

من جهته، تحدّث بوريطة عن “تطوير الشراكة في مجالي الأمن والهجرة بشكل أكبر انطلاقاً من هذه السنة”.

وأشاد الطرفان بمستوى الشراكة الاستراتيجية بينهما.

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