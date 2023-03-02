أخنوش يجري مباحثات مع ‏المفوض ‏الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع‏

هبة بريس _ الرباط

أجرى رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، مباحثات ثنائية، اليوم ‏الخميس 2 مارس 2023 في الرباط، مع السيد أوليفر فاريلي، ‏المفوض ‏الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، الذي يقوم بزيارة عمل إلى ‏المغرب‎.‎

وتعكس هذه الزيارة، وهي الثانية للسيد فاريلي في أقل من عام إلى ‏المغرب، اهتمام المفوضية الأوروبية بالمملكة كشريك ‏استراتيجي‎.‎

وخلال هذا اللقاء، أشاد رئيس الحكومة والمسؤول الأوروبي بالدينامية ‏التي طبعت العلاقات بين المغرب والمفوضية الأوروبية، ‏خلال السنوات ‏الثلاث الماضية، مسفرة عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات، التي ‏تندرج في إطار توصيات النموذج التنموي ‏الجديد للمملكة، وتستجيب ‏للأولويات المحددة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره ‏الله، وتقوم الحكومة بتنفيذها، خاصة في مجال ‏الحماية الاجتماعية، والماء، ‏والفلاحة.‏

وشكلت هذه المحادثات، التي شاركت فيها سفيرة الاتحاد الأوروبي ‏بالمغرب، السيدة ‏ باتريشيا يومبارت، فرصة للطرفين ‏لاستعراض ‏مختلف جوانب الشراكة بين المملكة المغربية والمفوضية الأوروبية، على ‏ضوء الفرص المتاحة لتسريع وتعزيز ‏المبادلات الاقتصادية والتجارية.‏

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