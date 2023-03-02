أخنوش يجري مباحثات مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع
أجرى رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، مباحثات ثنائية، اليوم الخميس 2 مارس 2023 في الرباط، مع السيد أوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.
وتعكس هذه الزيارة، وهي الثانية للسيد فاريلي في أقل من عام إلى المغرب، اهتمام المفوضية الأوروبية بالمملكة كشريك استراتيجي.
وخلال هذا اللقاء، أشاد رئيس الحكومة والمسؤول الأوروبي بالدينامية التي طبعت العلاقات بين المغرب والمفوضية الأوروبية، خلال السنوات الثلاث الماضية، مسفرة عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات، التي تندرج في إطار توصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة، وتستجيب للأولويات المحددة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتقوم الحكومة بتنفيذها، خاصة في مجال الحماية الاجتماعية، والماء، والفلاحة.
وشكلت هذه المحادثات، التي شاركت فيها سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيدة باتريشيا يومبارت، فرصة للطرفين لاستعراض مختلف جوانب الشراكة بين المملكة المغربية والمفوضية الأوروبية، على ضوء الفرص المتاحة لتسريع وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية.