ورزازات : العثور على جثة طفل ” متحللة” والدرك يباشر تحقيقاته

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اهتز الرأي العام بالجنوب الشرقي من جديد على وقع فاجعة أخرى، ويتعلق الأمر هذه المرة باكتشاف مكان طفل مُختفي عمره أربع سنوات ينحدر من قرية إغلس بجماعة ترميكت إقليم ورزازات، لكنه اكتشف بعدما أصبح جُثة في طريقها للتحلل في منطقة بعيدة عن مكان سكن أهله.

ومُنذ اختفائه منتصف الشهر المُنصرم، وجُهود الجيران ومعهم رجال الدرك والسلطات المحلية بالمنطقة مستمرة للبحث عنه، قبل أن تُثير رائحة التعفن دهشة أحد الرُعاة ، الذي اكتشف جثة طفل وهي في طريقها للتحلل.

وعُثر اليوم الخميس 2 مارس الجاري، على جثة الطفل عمران على بعد حوالي 7 كيلومترات من قريته إغلس بجماعة ترميكت إقليم ورزازات.

مُباشرة بعد تلقيها الخبر، انتقلت السلطات الأمنية المُختصة إلى المكان، وأجرت عملية مسح لجمع أي أدلة من شأنها الكشف عن أسباب الوفاة أو الواقف وراءها، لتقوم في أعقاب ذلك بنقلها إلى مستودع الأموات لتشريح الجُثة تحت إشراف النيابة العامة المُختصة.

وإلى حدود الساعة، لم تُكشف تفاصيل الوفاة، خاصة وأن الجُثة بلغت مراحل مُتقدمة من التحلل.

وانتقل نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات إلى عين المكان لمعاينة جثة الطفل الذي عثر عليه بعد بحث لأزيد من أسبوعين عن إختفائه، في ظروف مجهولة، مازالت التحقيقات جارية من أجل تحديدها.

وتم فتح بحث قضائي دقيق تحت إشراف النيابة العامة، عهد به للفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بورزازات، لإجراء خبرة جينية على هذه العظام البشرية لمعرفة الحمض النووي ولتحديد أسباب الوفاة، والقيام بالتحريات اللازمة لمعرفة ظروف وملابسات هذه الواقعة.

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