ماكرون: عهد إفريقيا الفرنسية انتهى

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، انتهاء حقبة التدخل الفرنسي في أفريقيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أثناء لقائه بالجالية الفرنسية في عاصمة الغابون، ليبرفيل، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده لا تبدي أي رغبة في العودة لسياساتها السابقة بالتدخل في شؤون القارة الأفريقية.

وذكر ماكرون أن عهد أفريقيا الفرنسية قد انتهى.

وأضاف: “أحيانا أشعر أن أنماط التفكير لم تحرز تقدما مثلما فعلنا، عندما أقرأ وأسمع وأرى أشخاصا ينسبون نوايا لفرنسا ليست لديها”.

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