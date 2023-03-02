ماكرون: عهد إفريقيا الفرنسية انتهى
هبة بريس - وكالات
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، انتهاء حقبة التدخل الفرنسي في أفريقيا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أثناء لقائه بالجالية الفرنسية في عاصمة الغابون، ليبرفيل، حسبما ذكرت “فرانس برس”.
وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده لا تبدي أي رغبة في العودة لسياساتها السابقة بالتدخل في شؤون القارة الأفريقية.
وذكر ماكرون أن عهد أفريقيا الفرنسية قد انتهى.
وأضاف: “أحيانا أشعر أن أنماط التفكير لم تحرز تقدما مثلما فعلنا، عندما أقرأ وأسمع وأرى أشخاصا ينسبون نوايا لفرنسا ليست لديها”.
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2 تعليقات
Wanted ماكرون يعترف بمسؤولية بلاده في الجرائم الانسانية والانقلابات العسكرية بالمستعمرات الافريقية و بذلك يجب تقديمه أمام محكمة أفريقية كما يفعلون بنجومنا و فنانينا رغم أنهم لم يقتلوا أرواحا و لم يسرقوا خيرات فرنسا .
هاهو هبط كواريه أحبط معاه فرانسا
للحضيض شكرا ماكرون الماكر على البخل
وعلى فنطزة المستعمرين
كان من الارجح ان توفر على نفسك وتخرج بهاذا التصريح من الاول من غير ان تجرب
الخشونة الخبيثة