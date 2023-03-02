ايمانويل ماكرون

ماكرون: عهد إفريقيا الفرنسية انتهى

2023-03-02 / 16:55
0
هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، انتهاء حقبة التدخل الفرنسي في أفريقيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أثناء لقائه بالجالية الفرنسية في عاصمة الغابون، ليبرفيل، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده لا تبدي أي رغبة في العودة لسياساتها السابقة بالتدخل في شؤون القارة الأفريقية.

وذكر ماكرون أن عهد أفريقيا الفرنسية قد انتهى.

وأضاف: “أحيانا أشعر أن أنماط التفكير لم تحرز تقدما مثلما فعلنا، عندما أقرأ وأسمع وأرى أشخاصا ينسبون نوايا لفرنسا ليست لديها”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تونس.. إيداع القيادي بحركة “النهضة” السيد الفرجاني السجن

تونس.. إيداع القيادي بحركة “النهضة” السيد الفرجاني السجن

2023-03-02 / 10:21
Photo of رائد فضاء إماراتي ينطلق في أطول رحلة فضائية بتاريخ العرب

رائد فضاء إماراتي ينطلق في أطول رحلة فضائية بتاريخ…

2023-03-02 / 09:53
Photo of نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر تتضامن مع المهاجرين من جنوب الصحراء

نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر تتضامن مع المهاجرين…

2023-03-01 / 22:22
Photo of إيطاليا تعلن ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين إلى 67 ق..تيلا

إيطاليا تعلن ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين إلى 67…

2023-03-01 / 20:29
Photo of البيت الأبيض يمنح مهلة شهر لحظر “تيك توك” من الأجهزة الحكومية

البيت الأبيض يمنح مهلة شهر لحظر “تيك توك” من…

2023-03-01 / 18:30
Photo of اصطدام قطارين باليونان.. وزير النقل يقدم استقالته

اصطدام قطارين باليونان.. وزير النقل يقدم استقالته

2023-03-01 / 17:49
Photo of عطل يضرب “تويتر” ويؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم

عطل يضرب “تويتر” ويؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم

2023-03-01 / 12:58
Photo of أردوغان: علينا الاستعداد لـ”عاصفة الزلازل” التي تمر بها منطقتنا

أردوغان: علينا الاستعداد لـ”عاصفة الزلازل” التي تمر بها منطقتنا

2023-03-01 / 12:12
Photo of روسيا تحظر على المسؤولين الحكوميين استخدام المفردات الأجنبية

روسيا تحظر على المسؤولين الحكوميين استخدام المفردات الأجنبية

2023-03-01 / 11:00
Photo of قت.لى وجرحى في حادث اصطدام قطارين في اليونان

قت.لى وجرحى في حادث اصطدام قطارين في اليونان

2023-03-01 / 10:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق