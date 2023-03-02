أسعار الخضر بأسواق الدار البيضاء.. وفرة في المنتوجات و استقرار في الأثمان
هبة بريس ـ الدار البيضاء
شهدت أسعار بيع الخضراوات و الفواكه بعدد من أسواق الدار البيضاء استقرارا في أثمنة البيع للمستهلكين و ذلك بعد أسابيع من ارتفاعها بشكل غير معهود.
و لوحظ في أسواق البيضاء وجود أغلب الخضر و الفواكه بكميات وافرة عكس ما كان في الأيام الماضية، حيث ساهمت وفرة المنتوجات في انخفاض ثمن عدد منها و استقرار سعر بيع بعضها الآخر.
البطاطس استقر سعر بيعها في سبعة دراهم للكيلوغرام الواحد، بينما الجزر بيع صباح اليوم بخمسة دراهم تقريبا، فيما البصل تراوح سعره بين 7 و 8 دراهم للكيلوغرام.
و حسب ما عاينت هبة بريس في بعض أسواق الدار البيضاء فإن أغلب الخضر تراوح سعرها بين 5 و 8 دراهم تقريبا عدا الفاصوليا الخضراء و “الجلبانة”، بينما الفواكه شهدت أسعار بيعها انخفاضا طفيفا مثل التفاح الذي نزل لعشرة دراهم للكيلوغرام الواحد و هو السعر نفسه الذي يباع به الموز.
2 تعليقات
الكذب على الذقون الأسعار لازالت مرتفعة بل وزاد فوق ماكان عليه من قبل.البطاطس ب8 دراهم والبصل وصل الى12 درهما والطماطم ذات جودة متوسطةب7 دراهم والجزر ب6دراهم وهكذا ذواليك
هذآ بالقنيطرة وبالأسواق الشعبية
قبل أن تنشروا مثل هذه الأخبار ماعليكم إلا النزول للسوق حتى تتيقنوا.
شحال عطاكم أخنوش باش طبلوا ليه .. كنتم أيام العدالة و التنمية تجلدونهم جلدا (رغم إنني لا أنتمي لأي حزب سياسي لأن ليس فيهم قفنذ أملس), صحافة غير نزيهة,
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