أسعار الخضر بأسواق الدار البيضاء.. وفرة في المنتوجات و استقرار في الأثمان

2023-03-02 / 17:17
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

شهدت أسعار بيع الخضراوات و الفواكه بعدد من أسواق الدار البيضاء استقرارا في أثمنة البيع للمستهلكين و ذلك بعد أسابيع من ارتفاعها بشكل غير معهود.

و لوحظ في أسواق البيضاء وجود أغلب الخضر و الفواكه بكميات وافرة عكس ما كان في الأيام الماضية، حيث ساهمت وفرة المنتوجات في انخفاض ثمن عدد منها و استقرار سعر بيع بعضها الآخر.

البطاطس استقر سعر بيعها في سبعة دراهم للكيلوغرام الواحد، بينما الجزر بيع صباح اليوم بخمسة دراهم تقريبا، فيما البصل تراوح سعره بين 7 و 8 دراهم للكيلوغرام.

و حسب ما عاينت هبة بريس في بعض أسواق الدار البيضاء فإن أغلب الخضر تراوح سعرها بين 5 و 8 دراهم تقريبا عدا الفاصوليا الخضراء و “الجلبانة”، بينما الفواكه شهدت أسعار بيعها انخفاضا طفيفا مثل التفاح الذي نزل لعشرة دراهم للكيلوغرام الواحد و هو السعر نفسه الذي يباع به الموز.

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