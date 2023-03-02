اختطفوه وحر.قوا جثت.ه وق_طعوها.. تفاصيل العثور على جث.ة شرطي ببالوعة نواحي برشيد

2023-03-02 / 16:23
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هبة بريس_ برشيد

تسود حالة من الاستنفار منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس بين مختلف الأجهزة الأمنية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، بعد العثور على جثة شرطي مقطعة الاطراف ومفحمة وهي تحمل شارة العمل، داخل بالوعة للصرف الصحي، بدوار الخدارة باقليم برشيد.

وقد تم نقل الجثة المفحمة صوب مستودع الاموات بتعليمات من الوكيل العام لدى استئنافية سطات تمهيدا لاخضاعها للتشريح الطبي، فيما تكلفت فرق البحث والتحري التابعة لمصالح الدرك الملكي والشرطة العلمية و التقنية، الذين قاموا بانتشال الجثة المفحمة بعد العثور عليها في ظروف غامضة.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن الضحية كان يشتغل قيد حياته كشرطي مرور بمنطقة الرحمة بمدينة الدار البيضاء، قبل ان يتم اختطافه في ظروف غامضة من قبل مجهولين ليلة أمس الأربعاء.

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