التلوث الزراعي ومطارح النفايات يهددان الفرشة المائية بجهة سوس ماسة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يؤدي التلوث الزراعي بشكل أساسي الى تسريب العديد من المواد الملوثة على رأسها مادة النترات التي تصل بسهولة الى المياه الجوفية نظرا لسهولة ذوبانها وحركيتها، فضلا عن مخاطر التلوث المرتبطة باستعمال المبيدات والاسمدة خاصة في سهل اشتوكة والمدار السقوي لماسة، وبالتالي تشكل مصدرا محتملا لتلوث الفرشات المائية بالإضافة إلى التلوث الذي تحدثه تربية الماشية خصوصا بإقليم تارودانت وإن كانت حمولة هذا التلوث الحيواني اقل تأثيرا مقارنة بالتلوث الزراعي والصناعي.

– دراسة علمية

أظهرت آخر الدراسات التي أجراها المكتب الوطني للسلامة الغذائية سنة 2019, أن حجم النفايات في المطارح العمومية المراقبة والمطارح الغير مراقبة يقدر بنحو 174.662 طن سنويا ،بالاضافة الى مطرح تملاست بأكادير الذي يساهم بحجم 273750 طن .

بالإضافة إلى المطرح العمومي المراقب بأكادير الذي تقدر نسبة ملئه بحوالي 55 في المائة، يتم انجاز ثلاث مطارح عمومية مراقبة، بكل من تيزنيت وسيدي افتي واشتوكة بقدرات تخزينية تبلغ على التوالي ،23.073..8829..73000 طن في السنة، مما سيزيد نسبة استقبال النفايات الى 75 في المائة

– التلوث الزراعي الخطر القادم

من المعلوم أن جهة سوس ماسة، تعد من أوائل جهات المغرب، في الانتاج الزراعي، وما يواكب هذه الحركية في توسيع الاستغلاليات الزراعية، وفقا لبرنامج ” المغرب الاخضر” وبعده برنامج ” الجيل الاخضر” .

فقد تزايد الاستثمار في القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة، مستفيدا من توسيع المساحات المزروعة، الى جانب تنامي البيوت المغطاة، والتي تقول بعض الدراسات تأثيرها على التلوث البيئي ” التربة والهواء”، وضعية ساهمت في استعمال مفرط للمواد الكيماوية ( المرخصة او غير المرخصة” من أجل الزيادة في الانتاج الزراعي وتلبية حاجيات الاسواق من الخضر والفواكه.

وإن كان يسود تكثم شديد من المصالح المختصة بالشأن البيئي العمومي وعدم وجود إمكانيات لدى الجمعيات والمنظمات التي تهتم بالبيئة، وغياب مختبرات خاصة، يمكن اللجوء لها للتأكد من تلوث ” التربة والمياه والهواء” بسبب استعمال تلك المواد الكيماوية، فإن التوقعات قد تكون مخيفة في المتوسط او على المدى البعيد بخصوص الفرشة المائية ” الباطنية او السطحية”، مما يستدعي الانعكاف على تحيين الدراسات المتعلقة بهذا الشأن، ووضع الاستراتجيات الكفيلة بالحد من التلوث الزراعي.

-: اجراءات في مجال ” إزالة التلوث المحلي”

قامت مصالح الدولة بخلق برنامج وطني خاص بتطهير السائل، ودعم مشاريعه على مستوى مجموعة من الجماعات بكل من إقليم تيزنيت.ماسة والركادة.ويجان.وتيغمي وايت الرخا ….واقليم تارودانت ..توبقال الدير.ايغرم..تالكجونت.سيدي بورجا ..تمالوكت.تيوت.وزاكموزن… كل هذه المشاريع في حالة التسريع بإنجازها في الوقت المحدد من شأنها المساهمة في التأثير الإيجابي على جودة موارد المياه الجوفية والسطحية.

تعتبر المراقبة التقنية القائمة على إدماج التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في إطار هذا البرنامج الاساس الذي سيضمن حماية اكبر بجودة الموارد المائية.

– اجراءات البرنامج الوطني للتطهير المندمج في مجال ” إدارة النفايات”

كجزء من إعادة تأهيل المطارح العشواىية، قامت السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة بتحويل مبلغ 8 مليون درهم من أجل معالجة عصارة النفايات بالمطرح العشوائي لجماعة الدراركة شرق مدينة أكادير.

دراسة جدوى لمشروع توليد الطاقة عن طريق الانحلال الحراري للنفايات المنزلية من مكب نفايات أكادير الذي تم انطلاقه سنة 2018.

تخصيص مبلغ 10 مليون درهم لإعادة تأهيل منطقة مساحتها 5 هكتارات، التي تضررت من مطارح النفايات العشوائية على الضفة اليسرى بوادي سوس بالجماعة الترابية إنزكان .

انشاء مركز اقليمي للطمر وتثمين النفايات ومراكز للتحويل بجماعة سيدي بوسحاب بمبلغ 26.69 مليون درهم( تم تحديد الموقع والمصادقة عليه واجراءات حيازة الوعاء العقاري جارية) .

انشاء مركز اقليمي للطمر وتثمين النفايات ومركزين لتحويل بجماعتي المهادي واولاد التايمة بمبلغ 22 مليون درهم

وانشاء مركز اقليمي للطمر وتثمين النفايات ومراكز للتحويل بجماعة أݣلو بمبلغ 19 مليون درهم.

اعداد مخطط جهوي بتدبير النفايات الصناعية والصلبة والصيدلانية غير الخطرة والنفايات الزراعية النهائية والهامدة .

انشاء قطاع جهوي لمعالجة وتتثمين النفايات البلاستيكية الزراعية يروم دعم مشروع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفاعلين غير الرسميين في تدبير هذا النوع من النفايات بحوض سوس ماسة .

كل هذه المشاريع في حالة تفعيلها بشكل جيد، ستقلل من تأثير المطارح والنفايات الصلبة على الموارد المالية

هناك كذلك اجراءات متعلقة بالبرنامج الوطني للتطهير المندمج في مجال مكافحة ” التلوث الصناعي”، فقد ساهمت الصناديق الممولة التابعة للدولة.وتحديدا صندوق مكافحة التلوث الصناعي، وصندوق الاليات الطوعية لمكافحة التلوث الصناعي بشكل فعلي في برامج محاربة التلوث الصناعي، ويبدو أن المساعدات المالية المقدمة للمستثمرين لحثهم على الامتثال، قدر الامكان، بمعايير قذف السوائل الصناعية قد شجعت مستثمرين اخرين على تقديم طلباتهم للحصول على هذا النوع من الدعم ، وعلى الرغم من أن هذه المشاريع تعاني من نواقص وتغيرات من وقت لأخر،بسبب الصعوبات التقنية والاقتصادية المرتبطة بتدبير المعالجة الثانوية لمحطاتهم، الا ان التأثير الإيجابي لها لم يتم الإعلان عنه بعد، وهل المستفيدين قد التزموا بالمعايير المعمول بها في هذا المجال.

كما أن دراسة المخطط الوطني لمكافحة التلوث الصناعي PNDI الذي تم الانتهاء من اعدادها سنة 2020 من قبل الوزارة المكلفة بالماء، قد يوفر ايضا رؤية واعدة فيما يتعلق باستمرارية هذا النوع من الدعم .واطارا اكثر ملائمة للمشاريع التي تنخرط في إطار مكافحة التلوث الصناعي . حيت تقدر الميزانية التقديرية للمشروع ب 21 مليار درهم للتنفيذ الكامل للبرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي المائي بحلول عام 2050 .وتم تخصيص ميزانية بقيمة 190.03 مليون درهم كتقدير اولي في إطار هذا البرنامج لحوض سوس ماسة.

– اجراءات في إطار اتفاقية معاصر الزيتون.

تروم هذه الاتفاقية إلى دعم تنفيذ المشاريع جمع ومعالجة او تثمين مخلفات عصر الزيتون ( المرجان) من خلال مساهمات مالية للقطاعات الوزارية الموقعة، كل حسب اختصاصه، وتتم مواكبة هذا الدعم من خلال توعية وتعبئة العاملين في قطاع معاصر الزيتون.واصحاب المعاصر والجمعيات المهنية والتعاونيات من أجل إنجاز هذه المشاريع وتهيئة الظروف الموانئ لجمع ونقل مخلفات اشجار الزيتون وتقدر الميزانية الإجمالية للإتفاقية ب 22 مليون درهم وتتم دعم كل مشروع على حدة حسب مكوناته وفق لشروط الاتفاقية .

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