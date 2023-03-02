الحكومة ترد على “حملات العن.صرية ضد المهاجرين الأفارقة”: نرفض ونمنع أي تمييز أو نشر للكراهية

هبة بريس - لبنى أبروك

ردت الحكومة على حملات العن.صرية الرائجة خلال الأيام الأخيرة، ضد المهاجرين الأفارقة بالمغرب، بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط “حملات الكراهية والتمييز يرفضها المغرب دستوريا”.

وأكد بايتاس، على أن جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بلادنا ترفض وتمنع أي تمييز كان أو نشر لأفكار الكراهية كيفما كان نوعها.

وشدد ذات المتحدث، على أن “بلادنا تتميز بتجربة رائدة وكبيرة في مجال إدماج المهاجرين ولا بد من التوقف عند المبادرة الملكية والتي بينت الى حد كبير كيف انتقلت بلادنا من دولة للعبور الى دولة للاستقرار.”

وتابع بايتاس، أن تحصين هذه المكتسبات ومحاربة كافة أشكال التمييز والكراهية، أمر لا يتعلق بالحكومة فقط بل بمجموعة من المتدخلين. وفق قوله

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