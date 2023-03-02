بطل “كازا ستريت” يعلن إصابته بشلل على مستوى الوجه

2023-03-02 / 16:03
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نجلاء مزيان

أعلن بطل “كازا ستريت” عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن إصابته بشلل نصفي على مستوى الوجه.

و كشف شقيق الفنان عادل أصيل أن إصابته كانت مفاجئة كونه لم يعاني قط من أي مرض، موجها النداء لمتابعيه بغية الدعاء له من أجل تخطي محنته الصحية.

و يشار إلى أن، كازا ستريت هو مسلسل درامي مغربي من إخراج محمد علي المجبود ومن تأليف رشيد حمان، وبطولة كل من سلمى كمال، أكرم سهيل، عمر أصيل، ربيع الصقلي، وداد إلما، مريم الزعيمي، أنس بسبوسي، وغيرهم.

وإنطلق عرض المسلسل بتاريخ 25 يناير 2023 على منصة شاهد،إذ يعالج العمل ظاهرة أطفال الشوارع الذين يعيشون بين أزقة العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، كما يغوص في قضاياهم وعالمهم من زاوية أخرى، في قالب درامي اجتماعي لا يخلو من التشويق.

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