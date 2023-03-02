بايتاس: الحكومة غير راضية عن عدد العجول المستوردة

2023-03-02 / 15:16
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة قامت بإجراءات مهمة بهدف تخفيض أسعار لحوم الحمراء.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة قامت باستيفاء الرسوم على العجول، ثم إعفاء هذه الواردات من الضريبة على للقيمة المضافة، لتخفيض أسعار اللحوم.

وأضاف ذات المتحدث، أنه من 22 أكتوبر وإلى لحدود اليوم، تم استيراد 8 آلاف رأس من العجول، مشيرا إلى أن الحكومة غير راضية عن هذا العدد وتريد رفعه.

وشدد بايتاس على أن الحكومة، تريد تسريع عملية استيراد العجول لخفض أسعار اللحوم أكثر ليكون في متناول المواطنين.

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‫2 تعليقات

  1. زمَانُنا كأهلهِ وأهلُهُ كما ترَى…يَسيرُون بِسَيرهِ وسَيرُهم إلى الوَراء… القِردُ سيِّدُ المجلسِ واللَّيثُ جالسُُ وراء.

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  2. مفارقة عجيبة: يستوردون اللحوم قصد تخفيض الأسعار ويستمرون في تصدير البطاطس والطماطم والبصل المواد المواد الأساسية للتغذية ليبقى ثمنها مرتفعا لدى المواطنين البسطاء.

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