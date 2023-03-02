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بايتاس: الحكومة تعطي أهمية كبيرة للقفة المغربية

2023-03-02 / 15:03
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة تعطي أهمية كبيرة للقفة المغربية، كما تعطي الأولوية للسوق الوطنية.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “الحكومة قامت بمجهودات مهمة وقدرنا نحققو نتائج في بعض المواد، و نؤكد على أن الورش ستسير فيه الحكومة بشكل مستمر”.

وتابع بايتاس قائلا “نتفق ونعترف على أن هناك مضاربين يضاربون في الأسعار والمواد ويستغلون هذه الارتفاعات الغير مفهومة لبعض المواد، اللي طلع لشي بلاصة بغا يبقى فيها، هادشي مغاديش نقبلوه، والحكومة مستمرة في المراقبة وسنقوم بكافة الإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.”.

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