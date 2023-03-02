ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
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الحكومة ترد على ضجة استيراد “الغازوال الروسي”

2023-03-02 / 14:48
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هبة بريس - لبنى أبروك

ردت الحكومة على ضجة استيراد المغرب لكميات كبيرة من الغازوال الروسي، خلال الفترة الأخيرة، بأثمنة منخفضة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، على أن استيراد الغازوال من روسيا كان دائما في حدود 10 %.

وبلغة الأرقام، ذكر بايتاس، أنه خلال سنة 2020 ، كان استيراد الغازوال الروسي في حدود 9% ،وسنة  2021 كان  في حدود5% ، وخلال سنة 2022 بلغ 9%، وهذا راجع لكون الاستيراد حر.

وأضاف بايتلس، أن “بلادنا عملت على تسخير كافة الجهود، لاستيراد الفحم الحجري الروسي لأنه ساهم في التحكم في فاتورة انتاج الكهرباء في بلادنا”، مشددا على أن متوسط سعر الغازوال خلال هذه الفترة في بلادنا يتميز بالتقارب من مختلف المصادر لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب.

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