جث.ة شرطي داخل قناة مائية تستنفر درك برشيد

هبة بريس_ برشيد

كشفت مصادر هبة بريس، أن حالة من الاستنفار القصوى تسود بين صفوف عناصر الدرك الملكي بحد السوالم بسرية برشيد منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، بعد ورود أنباء العثور عن جثة شرطي يعمل بحي الرحمة بالبيضاء قيل أنها تحمل حروقا حروقا بوسط قناة مائية.

الواقعة عجلت بفتح تحقيقات معمقة في سباق مع الزمن من قبل المحققين، في محاولة منهم لفك كافة الخيوط المرتبطة بها فين انتظار ما ستكشف عنه نتائج التقرير الطبي للتشريح المزمع اخضاع جثة الهالك له بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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