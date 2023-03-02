جث.ة شرطي داخل قناة مائية تستنفر درك برشيد

2023-03-02 / 14:13
5
هبة بريس_ برشيد

كشفت مصادر هبة بريس، أن حالة من الاستنفار القصوى تسود بين صفوف عناصر الدرك الملكي بحد السوالم بسرية برشيد منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، بعد ورود أنباء العثور عن جثة شرطي يعمل بحي الرحمة بالبيضاء قيل أنها تحمل حروقا حروقا بوسط قناة مائية.

الواقعة عجلت بفتح تحقيقات معمقة في سباق مع الزمن من قبل المحققين، في محاولة منهم لفك كافة الخيوط المرتبطة بها فين انتظار ما ستكشف عنه نتائج التقرير الطبي للتشريح المزمع اخضاع جثة الهالك له بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اختطفوه وحر.قوا جثت.ه وق_طعوها.. تفاصيل العثور على جث.ة شرطي ببالوعة نواحي برشيد

اختطفوه وحر.قوا جثت.ه وق_طعوها.. تفاصيل العثور على جث.ة شرطي…

2023-03-02 / 16:23
Photo of “سرقة بالعنف” تنتهي بوفاة الضحية بمراكش.. والأمن يتدخل

“سرقة بالعنف” تنتهي بوفاة الضحية بمراكش.. والأمن يتدخل

2023-03-02 / 09:23
Photo of المخالفات المرورية تضخ في ميزانية الدولة أكثر من7 ملايين درهم

المخالفات المرورية تضخ في ميزانية الدولة أكثر من7 ملايين…

2023-03-01 / 19:01
Photo of شفشاون ..مصرع بحار في حادث انقلاب قارب بقاع أسراس

شفشاون ..مصرع بحار في حادث انقلاب قارب بقاع أسراس

2023-03-01 / 18:50
Photo of الناظور.. إصابات في حادثة اصطدام حافلة نقل مدرسي وشاحنة وسيارة

الناظور.. إصابات في حادثة اصطدام حافلة نقل مدرسي وشاحنة…

2023-03-01 / 17:01
Photo of أولاد التايمة : 3 قت_لى وجريح في حادثة سير

أولاد التايمة : 3 قت_لى وجريح في حادثة سير

2023-02-27 / 22:45
Photo of مكناس.. حادث مروري لحافلة للنقل العمومي بسبب حالة الطقس

مكناس.. حادث مروري لحافلة للنقل العمومي بسبب حالة الطقس

2023-02-26 / 19:41
Photo of طنجة ..اصطدام بين سيارتين لنقل العمال يخلف أزيد من 20 جريحا

طنجة ..اصطدام بين سيارتين لنقل العمال يخلف أزيد من…

2023-02-24 / 18:00
Photo of فرس تلقى مصرعها في حادثة سير بالجديدة

فرس تلقى مصرعها في حادثة سير بالجديدة

2023-02-23 / 15:34
Photo of تازة .. زوج ينهي حياة زوجته بضربة على مستوى الرأس

تازة .. زوج ينهي حياة زوجته بضربة على مستوى…

2023-02-21 / 11:46

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق