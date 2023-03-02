بقيمة 5,5 مليار درهم.. المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان على برامج للتعاون

هبة بريس

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس 2 مارس بالرباط، على خمسة برامج للتعاون بقيمة إجمالية تصل إلى 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون أورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.

وتهم برامج التعاون الخمسة، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي ‏المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، دعم الحماية الاجتماعية، ودعم التحول الأخضر، ودعم إصلاح الإدارة العمومية، ودعم تدبير الهجرة، وتعزيز الإدماج المالي.

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