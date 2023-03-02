مراكش ضمن أفضل 50 مدينة في العالم للنساء المسافرات

2023-03-02 / 13:36
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

صنفت أخصائية السفر الألمانية “تورلان” ، مراكش ضمن أفضل 50 مدينة للمسافرين بمفردهم في العالم في عام 2023.

ووفقًا لنتائج دراسة نُشرت في 1 مارس ، تبرز مدينة مراكش من بين 50 وجهة سياحية يمكن زيارتها للراغبين في السفر بمفردهم , خصوصا النساء للاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي سيحتفل به ، في 8 مارس ، بالنساء في جميع أنحاء العالم. العالم تحت شعار “EmbraceEquity “.

وأشارت نفس الدراسة أن 78 في المائة من النساء لم يسافرن بمفردهن خارج أوروبا ، فإن الترتيب يشمل 50 وجهة في القارات 6 المأهولة بالسكان ويظهر أن النساء ، اللائي يرغبن في مغامرة فردية أكثر من أي وقت مضى ، لديهن خيارات متنوعة للغاية من المدن حول العالم . من أجل مساعدتهن على تحديد أفضل المدن للسفر بمفردهن حول العالم .

وكانت الباحثة في مجال ” السفر” الألمانية “تورلين” المنتمية لمعهد النساء بجامعة جورج تاون، قد شاركت في إستطلاع شمل 170 مدينة بالعالم ، تم إختيار 50 مدينة دولية من ضمنها مدينة مراكش المغربية

ووفق للباحثة تورلين. فإن إختيار المدن المأهلة للترتيب ، يتمثل في أن تكون المرأة “ممثلة بشكل جيد في الأعمال التجارية المحلية والحياة السياسية ، وأن تعامل مثل الرجل ، وأن تكون متساوية قانونًا مع الرجل وتكون قادرة على الشعور بالأمان عندما يمشون بمفردهن في الليل.

كما أخذ دليل السفر الشخصي عبر الإنترنت في الاعتبار أيضًا السعر المبدئي للسرير للإناث في الفنادق في مدن الترتيب ، ومتوسط ​​تكلفة خطوط الهاتف المحمول وكذلك سرعة الإنترنت.

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