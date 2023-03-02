سطات.. مسالك طرقية يُعرّى واقِعُها مع أولى قطرات الغيث

محمد منفلوطي_هبة بريس

مع أولى قطرات الغيث الذي هطلت على أرض الشاوية، ظهر حجم محدودية بعض المسالك الطرقية سواء بالمدار الحضري أو بالعالم القروي، التي تحولت بقدرة قادر إلى مايشبه مصيدة وفخاخ للسائقين والراجلين على السواء، بعد أن وجدوا أنفسهم داخل أوحالها وحفرها وحافاتها الخطرة.

الصورة هنا من جماعة المزامزة الجنوبية باقليم سطات، بالطريق الرابطة بين مدينة سطات ومركز رأس العين والتي تحمل رقم 3616، حيث تحولت إلى مصيدة للسائقين بسبب الانزلاقات التي تسببت فيها نوعية الأتربة التي نُشرت فوقها، والحفر المنتشرة بها ناهيك عن حافتها الخطيرة، مما شكل عائقا كبيرا أنام المواطنين والموظفين.

وقد أكد المتضررون في اتصالهم بهبة بريس، على أنهم عانوا معاناة حقيقية وهم يقطعون هذا المسلك الطرقي مع أولى قطرات الغيث، مناشدين الجهات المعنية بضرورة التحرك لإصلاحه اصلاحا حقيقيا بدل نهج سياسة ترقيعه، علما أن هذا الممر الحيوي يعد شريان حيويا لما له من دور رئيسي في فك العزلة عن ساكنة المنطقة، بسبب الكثافة السكانية وتواجد العديد من المؤسسات التعليمية.

مسالك قروية بالعديد من الجماعات القروية هنا بإقليم سطات، وبمجرد هطول الأمطار حتى ” ظهر عيبها”، مما ينعكس سلبا على تنقلات المواطنين والموظفين خلال تنقلاتهم وتبضعهم من الأسواق الاسبوعية، وكذا قضاء المآرب أو حتى في طريقهم للاستشفاء.

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