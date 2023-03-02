المنتخب المغربي للصالات أقل من 23 سنة يفوز على فرنسا بحصة ثقيلة

هبة بريس ـ رياضة

جدد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة لأقل من 23 سنة فوزه على المنتخب الفرنسي بعدما انتصر عليه بنتيجة 7 اهداف مقابل 4 في المقابلة الودية التي جمعتهما بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم لكرة القدم داخل القاعة لأقل من 23 سنة قد فاز في اللقاء الاول امام منتخب فرنسا بنتيجة 6 اهداف مقابل هدف واحد.

وسجل اهداف النخبة الوطنية في لقاء اليوم كل من عبد الله المتقي السبع في مناسبتين والياس الصاديق ( هدفان)​ وعبد اللطيف بوقدير وايمن حرم وعبد الله رابو.

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