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برشيد.. إيقاف تلميذين ظهرا في فيديو يحملان أسلحة بيضاء

2023-03-02 / 10:47
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، أمس الأربعاء، من توقيف تلميذين يبلغان من العمر 16 و19 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على سلامة التلاميذ والعاملين في المنظومة التعليمية.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بشكل جدي وسريع، مع شريط فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تلميذان وهما يحوزان السلاح الأبيض بداخل مؤسسة للتعليم الثانوي بمدينة برشيد، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويتيهما وتوقيفهما زوال اليوم الأربعاء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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