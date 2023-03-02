بعد اتهامه بالاغتصاب.. زوجة أشرف حكيمي تبدأ إجراءات الطلاق

هبة بريس

أفادت تقارير صحافية بأن الممثلة الإسبانية من أصول عربية، هبة عبوك، بدأت إجراءات انفصالها عن زوجها المغربي أشرف حكيمي مدافع فريق باريس سان جيرمان، المتهم باغتصاب فتاة.

وبحسب موقع “El Cierre Digital” فإن الممثلة الإسبانية هبة عبوك التونسية الأصل، بدأت إجراءات الانفصال عن زوجها أشرف حكيمي منذ عدة أسابيع لأن العلاقة بينهما لم تكن في أفضل حالاتها لاختلافهما في الرؤى الحياتية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن أشرف حكيمي أكد للمقربين منه أن هذه قضية الاغتصاب ملفقة وخاطئة تماما، وأنكر كل التهم الموجهة إليه مؤكدا ثقته التامة في البراءة.

ونشرت صحيفة “لو باريزيان”، تصريحا على لسان فاني كولين، المحامية الخاصة بالمدافع المغربي الدولي، تقول فيه: “التهم الموجهة لحكيمي باطلة، وإن حكيمي هادئ، وجاهز للمثول أمام السلطات المسؤولة للتحقيق معه”.

كما أكدت المحامية الإيطالية أن “إدارة بي إس جي من جانبها، تقف خلف اللاعب، وتدعمه تماما في هذه المشكلة”.

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