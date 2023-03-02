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طقس الخميس.. سماء ممطرة بمعظم مناطق المملكة

2023-03-02 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة الجوية عامة، اليوم الخميس، باستمرار الطقس البارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس والريف وجنوب المنطقة الشرقية، مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة.

كما يرتقب نزول أمطار فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسهول الممتدة شمال الصويرة وهضاب الفوسفاط والريف والمنطقة الشرقية.

وسيلاحظ تساقط قطرات مطرية أخرى متفرقة بوسط البلاد، فضلا عن تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من شرق الواجهة المتوسطية والأطلس، والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص درجتين و 4 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 08 و13 درجة بالسواحل ومنطقة سوس، فيما ستكون ما بين 10 و17 درجة بالأقاليم الجنوبية، وما بين 05 و10 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف فوق المناطق الشمالية والشرقية من البلاد، بينما سترتفع قليلا في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على الواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا على سواحل المحيط الأطلسي، فيما سيكون محليا قليل الهيجان إلى هائج شمال المهدية وما بين طانطان وبوجدور.

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‫11 تعليقات

  8. الماء اساس الحياة اقوله تعالى:«وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ [الأنبياء: 30]..

  9. قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: 21]..

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