الداخلية المغربية لم تستدعي والي فاس

2023-03-02 / 01:22
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هبة بريس

أثار فيديو نائب برلماني عن مدينة فاس عزيز اللبار جدلا واسعا حول فرض الأمر الواقع لحضور لقاء استثماري عقد بالمدينة.

وفي الوقت الذي انتشرت أخبار زائفة حول استدعاء وزارة الداخلية لوالي مدينة فاس بسبب هذا المشكل الذي يخرج عن نطاق اختصاص الوالي ويتعلق باللجنة التنظيمية للحدث، فان مصادر مطلعة تؤكد لهبة بريس أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة، وأن الذين يفهمون في تسيير الشأن العام لا يحتاجون لشرح حتى يعلموا بهذه الدعايات المغرضة التي تستهدف التشويش على عمل بعض الولاة.

وتشهد مدينة فاس حالة من الخلافات بين المكونات السياسية و الصراع على المواقع واستعمال بعض الشخصيات لنفوذها واستثماراتها من أجل الضغط على السلطات للقيام بجميع التجاوزات في خرق تام للقوانين الجاري بها العمل.

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تعليق واحد

  1. وانت يا صاحب المقالو لا تعرف كيف تصير الامور في المغربو اصحاب المناصب و النفوذ يتدخلون في كل شيء.
    نطلب من الله اللطف .

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