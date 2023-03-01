باحثون يأكدون على ثلاث أسس في ذكرى 63 لزلزال أكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظمت الزميلة جريدة ” مشاهد” ندوة علمية يوم أمس الثلاثاء 28 فبراير المنصرم ، بمناسبة الذكرى 63 لزلزال أكادير وإعادة إعماره، كان موضوعها ”

تجربة أكادير في البناءات بعد زلزال 1960 ” .

الندوة التي أطرها باحثون واساتذة جامعيون وممثلي عن الوكالة الحضرية ومهندسون، عرفت نقاش صريح وعميق حول مسار إعادة بناء المدينة بعد فاجعة الزلزال، وكذلك حول التوجه العمراني المدينة، والمعايير المعتمدة في البناءات.

وبالرغم من أن تدخلات الحاضرين الندوة من منتخبين وكذلك ممثلي قطاعات عمومية وخاصة، عبرت عن تخوفها مما يقع في التدبير العمراني للمدينة، من تشوهات في نسقها المعماري، وعدم محافظة مدينة ” الإنبعاث” على هويتها المعمارية، في حين أن عرض حول التركيبة الجيولوجية لصفيحة المدينة، زادت من التخوفات من تكرار مأساة سنة 1960، اعتبارا أن المدينة مهددة، وأن خط الزلزال يمتد حتى اقاليم محادية ( إنزكان و اشتوكة ايت باها”.

وأجمع المشاركون في الندوة العلمية، على ضرورة تشديد المراقبة والصرامة في عمليات تشييد البناءات وسط المدينة وهوامشها خصوصا سفوح الجبال التي عرفت تنامي التوسع العمراني، حتى تتماشى مع المعايير المعمول بها في هذا الشأن، كما تمت المطالبة بإدراج مقررات دراسية في مناهج التعليم من أجل توعية التلاميذ ومنهم ساكنة المدينة بإجراءات الوقاية من الزلازل والتعامل معها كظاهرة طبيعية، كما أكد المشاركون على الاشتغال لتأسيس مختبر مختص يجمع جل المتدخلين والباحثين والخبراء في مجال الزلازل، وتشجيع الابتكارات بهذا الخصوص.

وقد نضم على هامش الندوة العلمية، معرض للصور الفوتوغرافية بساحة سينما صحراء بحي تالبورجت.

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