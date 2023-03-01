الطالبي العلمي ..الشرق الأوسط يتسع لدولتين فلسطينية وإسرائيلية
قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب ، الأربعاء، إن “الشرق الأوسط يتسع لدولتين فلسطينية وإسرائيلية، تتعايشان بسلام”.
جاء ذلك في كلمة للعلمي، على هامش الدورة 17 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي انعقدت ليوم واحد، في العاصمة المغربية الرباط.
وأفاد المسؤول المغربي بأن “السلام في الشرق الأوسط يبدو اليوم أبعد مما كان عليه في مطلع التسعينيات”.
وأضاف “لكن علينا أن ندرك بأنه بالقدر الذي لم يعد فيه الشرق الأوسط قادرا على تحمل أي نزاع آخر أو استمرار النزاعات المزمنة التي عمرت في المنطقة، بقدر ما أن شعوبه متعطشة للسلام، وبقدر ما هو يتسع لدولتين فلسطينية وإسرائيلية، تتعايشان بسلام”.
وتابع “لقد تعبت شعوب الشرق الأوسط من الحروب وآن لها أن تتعايش في سلام، السلام العادل والمستدام الذي يفتح آفاق جديدة للتعاون في المنطقة ويكبح جماح التطرف والتعصب والعنف”.
15 تعليقات
فلسطين للفلسطينيين ولاحق فيها لبني صهيون
حينما يتكلم الجهال إنتظر كل شيء….كطلب السلام في الشرق الأوسط…قاد غا أمور المغاربة و خلي عليك الشرق و الغرب و الشمال و الجنوب
بعد كل الجرائم التي ارتكبتها الدولة الصهيونية و ما زالت اظن ان لغة المهادنة و السلم لم تكن ابدا و لن تكون من ابجديات هذه الاخيرة مما يحتم طرح سؤال هل فعلا تجدي إنشاءات اجتماعات ” الصواب ” هذه مع هذه الدولة؟!
ارض فلسطين عربية وقوم،اسراءيل،شعب بلا ارض،لأنهم شاقو الله ورسله،فيكم عليهم الله بالشتات،وتجمعهم،ليس،في صالحهم لو كانوا يعقلون،
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120)
لا وجود لشيء اسمه إسرائيل، وان كنت انت بلا شرف ،فليكن في علمك ان فلسطين بها شرفاء
أمثالكم سبب قيام ما يسمى إسرائيل
فلسطين اولى بأرضها لانها هي من وجدت بها ..
اللهم انصر اخواننا الفلسطينيين على اعدائهم..
على الدول العربية مناصرة فلسطين الشقيقة الحرة..
اللهم احفظ دولة فلسطين الشقيقة الحرة..
على الامم المتحدة ايجاد حلول استعجالية للمجازر التي تقع في فلسطين..
القضية الفلسطينية العادلة تظل في قلوب المغاربة..
المغرب كان ولازال يدافع بقوة عن الوحدة الفلسطينية العادلة..
نتمنى ان ينتهي هذا الخلاف وهذا الاستيطان الاستعماري الذي امتد لعقود طويلة..
اللهم انصرهم نصرا عزيزا واحفظهم..