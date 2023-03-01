إيطاليا تعلن ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين إلى 67 ق..تيلا

2023-03-01 / 20:29
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين من إيران وباكستان وأفغانستان أبحر من ميناء إزمير غربي تركيا نهاية الأسبوع الماضي إلى 67 قتيلا.
وقالت وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية الرسمية: “ارتفع عدد ضحايا غرق القارب المحمّل بالمهاجرين إلى 67”.
وقالت إن آخر جثة تم انتشالها صباح اليوم من قبل رجال الإنقاذ كانت لفتاة صغيرة، في منطقة غرق القارب قرب سواحل كوترو على البحر المتوسط بمنطقة كالابريا جنوبي البلاد.
وأضافت أن قاضي التحقيق بمحكمة كروتوني أمر بالقبض على اثنين من المتورطين في تهريب المهاجرين على متن القارب الذي تحطم على ساحل كوترو.

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