شفشاون ..مصرع بحار في حادث انقلاب قارب بقاع أسراس

2023-03-01 / 18:50
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هبة بريس - مكتب طنجة

لقي بحار مصرعه في حادث انقلاب قارب خشبي ، أمس الثلاثاء على مستوى شاطئ “قاع أسراس” التابع للنفوذ الترابي لاقليم شفشاون .

وبحسب مصادر محلية، فقد كان البحار لوحده على متن قاربه الخشبي في رحلة اطلاع على وضعية شباك الصيد لكن هيجان البحر وعلو الامواج تسببت في انقلاب القارب قبل أن يلقى مصرعه غرقا.
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ولفظت أمواج شاطئ قاع أسراس جثة البحار ، حيث حضرت السلطات المحلية الى عين المكان في وقت جرى فيه نقل الجثة الى مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي لشفشاون .

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