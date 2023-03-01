البيت الأبيض يمنح مهلة شهر لحظر “تيك توك” من الأجهزة الحكومية

هبة بريس _ وكالات

منح البيت الأبيض الوكالات الفدرالية مهلة لثلاثين يوما، لحظر تطبيق “تيك توك” على هواتفها وأجهزتها، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ويندرج القرار، الذي أعلنه يوم الاثنين مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، في إطار قانون صادق عليه الرئيس جو بايدن في بداية العام الحالي.

وفي محاولة لحماية البيانات الأمريكية، يتعين على كافة الوكالات الفدرالية إزالة تطبيق “تيك توك” من الهواتف والأنظمة، وحظر الاتصال عبر الإنترنت بين هذه الأجهزة والتطبيق، حسب ما أفادته مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، شالاندا يونغ، في مذكرة للوكالات الفدرالية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب النداءات المتزايدة في الولايات المتحدة لفرض حظر كامل على تطبيق مشاركة الفيديو، لأسباب مرتبطة بالأمن القومي.

وتزايدت المخاوف التي تستهدف الصين خلال الأسابيع الأخيرة، بعد تدمير منطاد صيني حلّق في المجال الجوي الأمريكي.

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