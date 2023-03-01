إيقاف دراج إيطالي بسبب قت_ ل “قطة وزير السياحة”

هبة بريس _ رياضة

قرر فريق “تريك سيغارفريدو” للدراجات، إيقاف دراجه الإيطالي الشاب أنطونيو تيبيري لمدة عشرين يوما على الأقل، بعد أن فرضت عليه محكمة في سان مارينو غرامة مالية بسبب قتل قطة بواسطة بندقية هوائية العام الماضي.

وأوضح فريق تريك سيغارفريدو أنه “يدين بشدة الفعل الشائن” وهو انتهاك واضح لميثاق الأخلاق الخاصة بالفريق.

وأوضح فريق تريك سيغارفريدو أنه سيتبرع براتب تيبيري خلال فترة إيقافه لمؤسسة مناسبة لرعاية الحيوانات وحمايتها وإنقاذها.

وذكرت صحيفة “كوريري دي لا سيرا” الإيطالية، أن تيبيري بطل العالم السابق للناشئين في سباق عكس عقارب الساعة، جرى تغريمه أربعة آلاف يورو (4230 دولارا) بواسطة محكمة في سان مارينو لقتل قطة وزير السياحة في سان مارينو، فيدريكو أماتي، في يونيو 2022.

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