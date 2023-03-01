دشن مركزا صحيا ..رئيس الحكومة الاسبانية يحل بسبتة المحتلة

2023-03-01 / 18:15
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هبة بريس – مكتب طنجة

حل رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، بمدينة سبتة المحتلة، لتدشين مركز صحي ، وهي الزيارة الاولى له منذ الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي الرباط ومدريد شهر فبراير الماضي .

وأفادت وكالة فرنس بريس ، ان رئيس الوزراء الاسباني ، حل بالمدينة ( المحتلة) لتدشين مركز صحي ( تراخال) حيث قال شانشيز ان زيارته لسبتة يجب ان يكون أمرا اعتياديا .

ونقلت الوكالة عن سانشيز “خلال أربعين عاما من الديموقراطية (في اسبانيا) لم يسبق أن زار رئيس وزراء بهذه الوتيرة هذه الجهة العزيزة من اسبانيا”، مذكرا “بالتزام” حكومته إزاء “المدينة الهامة جدا”.

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‫8 تعليقات

  2. على اسبانيا ان تحترم سيادة المغرب لان سبتة تعتبر من الأراضي المغربية المغتصبة..

  6. لا نريد من الجارة اسبانيا مثل هاته الاستفزازات ونتمنى استفسار على هذه الخطوة التي قام بها رئيس الحكومة الإسباني..

  7. على اسبانيا ان تغادر سبتة و مليلية والجزر الاخرى التابعة للاراضي المغربية لانها جزء لا يتجزأ من الوحدة الترابية للمملكة..

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