الكاف يعلن منح الملك محمد السادس جائزة “التميز”

هبة بريس _ الرباط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن منح جائزة “التميز” لكل من الملك محمد السادس، ورئيس رواندا بول كاغامي، في حفل سيقام يوم 14 آذار/ مارس المقبل في العاصمة الرواندية كيغالي.

ودعا الاتحاد القاري عن طريق رئيسه الجنوب أفريقي، باتريس موتسيبي، العاهل المغربي ورئيس رواندا إلى الحضور لهذا الحفل لتسلم الجائزة الشرفية، والذي تحتضنه كيغالي الشهر المقبل.

وسيحضر هذا الحفل، أيضا، السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومجموعة من الفعاليات الرياضية العالمية والأفريقية.

يذكر أن العاصمة الرواندية كيغالي ستحتضن مؤتمر “فيفا” يوم 16 آذار/ مارس المقبل، وقد تتم إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لولاية ثالثة، لغياب أي مرشح جديد لهذا المنصب.

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 0 11