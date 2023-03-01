اصطدام قطارين باليونان.. وزير النقل يقدم استقالته

2023-03-01 / 17:49
1
هبة بريس - وكالات

قدم وزير النقل والبنية التحتية اليوناني، كوستاس كارامانليس، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه، بعد حادث تصادم قطارين في منطقة تمبي وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 36 شخصًا وإصابة 85 آخرين.

وبحسب وكالة الأنباء اليونانية “آنا” فقد أعلن كارامانليس استقالته بعد حادث القطار المأساوي في تمبي، قائلا “لقد عدت لتوي من موقع مأساة القطار في تمبي، وعندما يحدث شيء مأساوي للغاية، لا يمكن الاستمرار كما لو أنه لم يحدث”.

وأضاف الوزير اليوناني “لهذا السبب أستقيل من منصب وزير البنية التحتية والنقل”.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إيطاليا تعلن ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين إلى 67 ق..تيلا

إيطاليا تعلن ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين إلى 67…

2023-03-01 / 20:29
Photo of البيت الأبيض يمنح مهلة شهر لحظر “تيك توك” من الأجهزة الحكومية

البيت الأبيض يمنح مهلة شهر لحظر “تيك توك” من…

2023-03-01 / 18:30
Photo of عطل يضرب “تويتر” ويؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم

عطل يضرب “تويتر” ويؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم

2023-03-01 / 12:58
Photo of أردوغان: علينا الاستعداد لـ”عاصفة الزلازل” التي تمر بها منطقتنا

أردوغان: علينا الاستعداد لـ”عاصفة الزلازل” التي تمر بها منطقتنا

2023-03-01 / 12:12
Photo of روسيا تحظر على المسؤولين الحكوميين استخدام المفردات الأجنبية

روسيا تحظر على المسؤولين الحكوميين استخدام المفردات الأجنبية

2023-03-01 / 11:00
Photo of قت.لى وجرحى في حادث اصطدام قطارين في اليونان

قت.لى وجرحى في حادث اصطدام قطارين في اليونان

2023-03-01 / 10:03
Photo of البرلمان الأوروبي يقرر حظر “تيك توك” على هواتف موظفيه

البرلمان الأوروبي يقرر حظر “تيك توك” على هواتف موظفيه

2023-03-01 / 09:30
Photo of الحكومة الكندية تحضر التيك توك على اجهزتها الالكترونية

الحكومة الكندية تحضر التيك توك على اجهزتها الالكترونية

2023-02-28 / 23:39
Photo of من جديد…اعتقال قيادي بارز في “النهضة” التونسية

من جديد…اعتقال قيادي بارز في “النهضة” التونسية

2023-02-28 / 20:14
Photo of ماكرون يمنح الجزائريين خطة وإجراءات خاصة بشأن التأشيرة

ماكرون يمنح الجزائريين خطة وإجراءات خاصة بشأن التأشيرة

2023-02-28 / 18:25

تعليق واحد

  1. حتئ في المغرب يستقيلون إنهم المسؤولون في أوروبا عندما يحس المسؤول أنه ليس أهل للمسؤولية يستقيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق