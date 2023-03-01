استعدادا للمنافسات الدولية.. أسود القاعة يفوزون على العراق بخماسية

2023-03-01 / 16:16
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هبة بريس ـ رياضة

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة بنتيجة خمسة أهداف مقابل اثنين في المباراة الودية التي جمعته يومه الاربعاء فاتح مارس 2023 بالمنتخب العراقي.

وتدخل المباراة التي أقيمت بالقاعة المغطاة التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للاستحقاقات المقبلة.

وسجل اهداف المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في لقاء اليوم كل من سفيان الشعراوي في مناسبتين وخالد بوزيد ويوسف جواد وسفيان بوريط.

ووقع الهدف الاول للمنتخب العراقي اللاعب فيصل سامي بينما سجل الهدف الثاني اللاعب غيث رياض.

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‫9 تعليقات

  3. كل التوفيق والنجاح لاسود القاعة والف مبروك عليهم بفوزهم على المنتخب العراقي ..

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