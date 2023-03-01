بسبب سعد لمجرد.. بسمة بوسيل تنسحب من مؤتمر نسائي و تستغني عن جائزتها

نجلاء مزيان

تعرضت الفنانة المغربية بسمة بوسيل لوابل من الانتقادات بسبب مساندتها لمواطنها النجم المغربي سعد لمجرد في ظل المحنة التي يمر بها.

و فضلت الفنانة المعتزلة الانسحاب من المؤتمر التي تنظمه منظمة “هي تقدر” و الاستغناء عن الجائزة النسائية التي كانت بصدد تسلمها.

و بدورها، كشفت منظمة “هي تقدر” أنها لن تستضيف نجمة ستار أكاديمي في المؤتمر، مبرزة أنه لا يمكن لأحد أن يدافع عن الاغتصاب أو تبرير العنف ضد المرأة أو التسامح معه.

واختارت بسمة بوسيل التعليق عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام قائلة:”مساء الخير ردا على سوء التفاهم اللي حدث بسبب آخر ستوري مني، أنا أكيد ضد أي تحرش أو اغتصاب مهما كانت الظروف وما أقبلش على بناتي أو نفسي حاجة زي كده”.

وتابعت :” أنا كنت بتكلم على قصة واحد ووحدة هي نفسها اعترفت أنها طلعت معاه للأوضة لوحدها، فالمفروض دي حاجة تنافي عاداتنا وتقاليدنا وشايفين الراجل مذنب والست لا عشان مغربي، وعشان فعلا دائمًا في عنصرية ضد العرب في البلدان الأوروبية وأكيد القضاء هياخد مجراه.. للذكر أنا بشجع البنات وكل الستات بالعدل بس”.

وواصلت :”إنتي تقدري أكيد تبقي مهنية أكتر وتدوري في أحداث القضية أكث،ر مش بس تلحقي الترند عشان تظهري، أنتي تقدري أكيد تقدري، بس أهم حاجة من غير ما تكذبي.. وانسحابي كان بسبب إنني لا أتشرف بأن أكون جزءا من برنامج لا يحترم حقوق الإنسان لأنه يحترم حقوق المرأة”.

واختتمت: “بقينا في زمن الشماتة والتنمر والحكم على ناس فيها اللي مكفيها من ابتلاء فضيلة.. وإنك تدعي لحد في مصيبة بإن ربنا يهون عليه وينزل عليه الرحمة بالشكل اللي طبعًا ربنا شايفة عادل جريمة”.

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