عين على السوق… أربعاء أولاد سعيد بسطات نموذجا

2023-03-01 / 14:14
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

متابعة من هبة بريس لموضوع القدرة الشرائية لدى المواطنين في علاقتها بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، ولتقريب الصورة أكثر من المشاهدين الأوفياء، حطت الجريدة الرحال بالسوق الأسبوعي لأربعاء أولاد سعيد بإقليم سطات، هذا المرفق العمومي الذي يعد نقطة جذب بالنسبة للمتسوقين من داخل الجماعة وخارجها بحثا عن الطراوة والجودة والأسعار المناسبة.

هنا الفلاحون والكسابة تعلو وجوههم الفرحة والابتسامة بفعل الأمطار المتهاطلة والحقول المخضرة التي تشد الناظرين، هنا لاحديث سوى عن حال السوق والتسوق ” وبشحال البهايم والعلف، والخضر واللحوم…”.

جولة بسيطة برحبة الخضر حيث ” الخيرات موجودة” كل حاجة وثمنها، مختلف الخضر والفواكه واللحوم بجميع أصنافها مصطفة، والناس يسابقون الزمن لاقتناء حاجياتهم قبل هطول المطر.
الجو معتدل وسحب داكنة متفرقة في الأرجاء، والأرض تتغنى خضرة وينابيع متدفقة، الكل يهلل ويسبح بحمد الله، ويطلب المزيد تيمنا بموسم فلاحي ينسيهم جحيم سنوات عجاف مضت.

أصوات تتعالى من قلب السوق: وزيدو” ماطيشة 05 دراهم، الجزر واللفت والدنجال ب 4 دراهم ماعدا البطاط 07 دراهم، ولكن خلط معاك، ….والبصل بشحال: واش كركوبة، ولنقلة، بشحال الكركوبة، ب7 دراهم، والنقلة ب 4 دراهم….
بالمكان المخصص لعرض اللحوم، هناك تكتمل الصورة، الذبائح بشتى أنواعها من بقر وغنم وماعز وقد أخذت مكانها للعرض، وبجانبها يقف الجزارون والسكاكين بأيديهم، زيدو مرحبا” اللحم ب80 درهم” ورائحة الشواء تملأ المكان.

مواطنون آخرون بالجهة الأخرى، يبحثون عن “أصحاب العطرية” استعدادا لشهر رمضان الكريم، وكلهم أمل في قدرة القدير أن ينعم عليهم بالخير واليمن والبركات، هنا الأثمنة لم يطرأ عليها تغيير كبير، لازالت في متناول الجميع يقول “محمد” وهو بائع بالجملة.

هنا بسوق أولاد سعيد، لا تكتمل الصورة الرائعة التي لازالت تحمل في طياتها عمق العلاقات والعادات والتقاليد الراسخة في أذهان المغاربة الكرماء، (لا تكتمل) إلا بتقاسم المجالس بالمقاهي الشعبية المتخصصة في ” كؤوس الشاي المنعنع” مع أطباق الاسفنج البلدي الساخن، حيث روائحه تجذب المارة وتنعش الروح.

عناق حار بين المتسوقين، بيع وشراء ب” الكلمة” أحيانا، وبالشهود تارة أخرى، لاسيما برحبة “المواشي”، حيث لازالت المنطقة تحتفظ بطقوسها الخالدة التي ورثها السكابة أبا عن جد…. هنا بمنطقة أولاد سعيد حيث الكرم والجود والطيبوبة والتربة الخصبة.

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