جولة ناجحة وعودة مرتقبة للفنان أيمن السرحاني
هبة بريس
تمكن أيمن السرحاني نجم أغنية الراي في خطف الأضواء بعد إحيائه لحفل في منتجع فاخر بدولة قطر الشقيقة.
الحفل وصف بالأسطوري نظرا للحضور الحافل للجالية المغربية و كذا المغاربية، نجاح يضاف للمملكة المغربية بعد المونديال الأخير و إضافة لسجل أيمن الحافل بالعطاء.
حفل قطر يدخل ضمن الجولة الخليجية التي يعتزم أيمن السرحاني الاستمرار في تنشيطها.
وتبعا لنجاح حفلات أيمن و اشتياق جمهوره الغفير لأغانيه، يستعد نجم الراي المغربي لإطلاع الساحة الفنية بجديده الفني؛ الأغنية تعد بعمل ضخم يجمع ما بين الجودة في ما هو فني و تصوير احترافي عالمي تحت الإدارة الفنية للنجم أيمن السرحاني. .
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