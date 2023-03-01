جولة ناجحة وعودة مرتقبة للفنان أيمن السرحاني

2023-03-01 / 14:05
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هبة بريس

تمكن أيمن السرحاني نجم أغنية الراي في خطف الأضواء بعد إحيائه لحفل في منتجع فاخر بدولة قطر الشقيقة.

الحفل وصف بالأسطوري نظرا للحضور الحافل للجالية المغربية و كذا المغاربية، نجاح يضاف للمملكة المغربية بعد المونديال الأخير و إضافة لسجل أيمن الحافل بالعطاء.

حفل قطر يدخل ضمن الجولة الخليجية التي يعتزم أيمن السرحاني الاستمرار في تنشيطها.

وتبعا لنجاح حفلات أيمن و اشتياق جمهوره الغفير لأغانيه، يستعد نجم الراي المغربي لإطلاع الساحة الفنية بجديده الفني؛ الأغنية تعد بعمل ضخم يجمع ما بين الجودة في ما هو فني و تصوير احترافي عالمي تحت الإدارة الفنية للنجم أيمن السرحاني. .

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