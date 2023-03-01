رئيس الاتحاد الفرنسي المستقيل: أريد صفع نفسي بسبب زيدان

2023-03-01 / 13:49
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هبة بريس - وكالات

عبر نويل لو جريه، رئيس اتحاد الكرة الفرنسي السابق، الذي استقال من منصبه منذ ساعات قليلة، عن ندمه على تصريحاته التي أساء فيها لأسطورة الديوك زين الدين زيدان.

وأقر لو جريه بخطئه في حق زيدان، مؤكدا في مقابلة عبر صحيفة “ليكيب” الفرنسية “ما قلته كان غير مناسب”.

وفسر نويل سبب تهوره ضد زيزو، موضحا: “كنت عائدا لتوي إلى باريس، وكان الصحفي الثالث الذي سألني عن زيدان، كنت ودودا مع الصحفي الأول والثاني، ولكن الثالث لا أتذكره، لأنها كانت مكالمة عبر الهاتف”.

وواصل: “تصرفت بعدم ذكاء، بإمكاني أن أصفع نفسي بسبب ما قلته، ما كان يجب أن أصرح بهذه الطريقة أبدا، لكنني اعتذرت على الفور”.

وواجه لوغريت انتقادات بسبب تصريحاته ضد أسطورة كرة القدم الفرنسية، زين الدين زيدان، الفائز بكأس العالم 1998 والتي أثارت استياء لاعبين وسياسيين ومحبي اللاعب.

وكان لو غريت سخر من زيدان بعد تمديد عقد ديدييه ديشامب، ليكون مديرا فنيا للمنتخب الفرنسي حتى عام 2026، بعد نهاية كأس العالم 2022.

ورد لو غريت على سؤال بخصوصه، قائلا: “زين الدين زيدان، لم أكن حتى لأرد على المكالمة، لأقول له ماذا؟ مرحبا يا سيد، لا تقلق، ابحث عن ناد آخر، لقد توصلت إلى اتفاق مع ديشامب”.

وفي 16 يناير2023، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا بحق رجل الأعمال على خلفية التهم بالتحرش المعنوي والجنسي بعد شهادة وكيلة أعمال عدة لاعبات فرنسيات صونيا سويد، والتي استمع إليها مدققو المفتشية العامة للتعليم والرياضة والبحوث.

وشغل لوغريت منصب رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم منذ عام 2011، قاد خلالها الكرة الفرنسية للعديد من الإنجازات.

وخلال حقبته، نجح منتخب فرنسا في الفوز بلقب كأس بطل العالم لكرة القدم “روسيا 2018″، والوصول إلى نهائي مونديال “قطر 2022″، إضافة إلى الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية 2021.

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