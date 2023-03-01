عكس المتداول.. مصدر ينفي استقرار الشاب خالد بعروس الشمال

2023-03-01 / 13:18
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نجلاء مزيان

نفى مصدر مقرب من النجم العالمي الشاب خالد الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي حول استقراره بعروس الشمال طنجة.

و أكد المتحدث ذاته، أن نجم الراي مستقر حاليا بالديار الفرنسية، مشيرا أن تعلقه بمدينة طنجة جعله يكثر من زياراته المتتالية، مما جعل البعض يرجح فكرة استقراره.

و الجدير بالذكر أن العديد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، تداولت خلال الساعات الماضية خبر استقرار الشاب خالد بمدينة طنجة و اقتنائه لفيلا فاخرة ب”طنجة البالية”.

و في سياق منفصل، يستعد كل من الشاب خالد و أحمد شوقي، لطرح فيديو كليب عملهما الفني المشترك “الألماس والذهب“، وهي الأغنية التي تم التحضير لها منذ 4 سنوات قبل أن ترى النور من خلال الحفل الذي قاما بإحيائه في إطار الاحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة الإفريقية.

وأصبح الشاب خالد من أبرز نجوم الراي في العالم، حيث لقب بـ ملك الراي”، ومن أشهر أغانيه: “ديدي”، “عائشة” ،”عبد القادر يا بوعلام”، “C’est la vie” …

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