مستعملا قطعة قماش.. محكوم بالإعدام ينت.حر بسجن فاس

هبة بريس

أعلنت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس، أن السجين (م.ق)، المعتقل بهذه المؤسسة والمحكوم عليه على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، قد أقدم صباح يومه الأربعاء على الانتحار شنقا داخل زنزانته.

وذكرت إدارة السجن، أن السجين قام باستخدام قطعة قماش قام بانتزاعها من ملابسه وربطها إلى نافذة الغرفة.

وفور اكتشاف الحادث، يضيف ذات المصدر، تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وعائلة السجين الهالك بالوفاة وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية.

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