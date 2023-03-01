وفاة أسطورة الكرة الفرنسية من أصول مغربية جوست فونتين

هبة بريس - وكالات

توفي الفرنسي جوست فونتين صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة من كأس العالم وذلك بحسب ما أعلنته عائلته لوكالة “فرانس برس” الأربعاء.

وسجل النجم الفرنسي الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 89 عاما، 13 هدفا في نسخة مونديال 1958 وهو الرقم الأعلى لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة.

ولعب فونتين 21 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، منها نصف نهائي نسخة 1958 سجل خلالها 30 هدفا، كما ارتدى قمصان الاتحاد الرياضي المغربي ونيس وريمس.

ولد فونتين في مدينة مراكش المغربية في 18 أغسطس عام 1933، وانتقل برفقة عائلته إلى مدينة تولوز الفرنسية، قبل أن يكشف في سن مبكرة عن موهبته في تسجيل الأهداف ومراوغة الكرة، ولفت انتباه مسؤولي نادي نيس، الذين قرروا ضمه إلى الفريق، وفي 1956 قام بتوقيع عقد لثلاث سنوات مع ريمس، خلفا للهداف المعروف ريمون كوبا، المنتقل حينها إلى ريال مدريد الإسباني.

وسطع نجم فونتين بانتزاعه لقب هداف الدوري الفرنسي عام 1958 بتسجيله 34 هدفا.

وتم استدعاؤه للانضمام إلى فرنسا في مونديال ذلك العام في السويد، مؤكدا خلاله هويته كأحد أبرز هدافي العالم، بتسجيله 13 هدفا في المونديال على مدار المباريات التي خاضها “الديوك”، افتتحها فونتين بثلاثية في شباك الأوروغواي، وهدفين في مرمى يوغسلافيا وإيرلندا، وهدف في شباك هنغاريا، وآخرها رباعية في مرمى ألمانيا الغربية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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