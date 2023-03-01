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ترشيح النعم ميارة لرئاسة برلمان البحر الابيض المتوسط

2023-03-01 / 11:42
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هبة بريس

رشحت دول الجنوب الممثلة ببرلمان البحر الابيض المتوسط، رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، لرئاسة هذه المنظمة البرلمانية الدولية للفترة 2023-2024، خلفا لبيدرو روك (البرتغال).

وتم اختيار النعم ميارة لتولي هذا المنصب على هامش أشغال الدورة العامة السابعة عشرة للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي افتتحت أشغالها اليوم الأربعاء بمقر مجلس المستشارين بالرباط وتمتد على مدى يومين.

وستجرى عملية التصويت لاختيار الرئيس الجديد لبرلمان البحر الأبيض المتوسط غدا الخميس.

وتناقش الدورة 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة، مواضيع وقضايا ذات راهنية، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة بالبرلمان.

ومن ضمن القضايا التي سيتم تدارسها، تلك المتعلقة بالهجرة والأمن والإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، والتطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والأزمة المالية والاقتصادية، والذكاء الاصطناعي والنجاعة الطاقية والأمن المائي وحماية البيئة البحرية.

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