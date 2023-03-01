ميدلت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– ميدلت : 15 ملم
– فاس وإفران: 10 ملم
– النواصر وسلا: 06 ملم
– الرباط- المدينة: 04 ملم
– بني ملال والدار البيضاء، وتازة، وتيط مليل:03 ملم
– مكناس، وسطات وسيدي سليمان: 02 ملم
– بن سليمان وخريبكة: ميلمتر واحد
– وأقل من ميلمتر بآسفي والجديدة والصويرة.
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الحمد لله الذي أنعم علينا بخيراته