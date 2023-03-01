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ميدلت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-03-01 / 11:30
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– ميدلت : 15 ملم

– فاس وإفران: 10 ملم

– النواصر وسلا: 06 ملم

– الرباط- المدينة: 04 ملم

– بني ملال والدار البيضاء، وتازة، وتيط مليل:03 ملم

– مكناس، وسطات وسيدي سليمان: 02 ملم

– بن سليمان وخريبكة: ميلمتر واحد

– وأقل من ميلمتر بآسفي والجديدة والصويرة.

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