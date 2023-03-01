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محامية حكيمي: “التهم باطلة.. وموكلي رهن إشارة السلطات”

2023-03-01 / 11:17
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هبة بريس - الرباط

أكدت محامية نجم أسود الأطلس ومدافع نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، أن التهم الموجهة لموكلها والمتعلقة ب”الاغتصاب” باطلة.

ونشرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية نقلا عن محامية حكيمي قائلة: “التهم الموجهة لحكيمي باطلة.. أشرف هادئ، ورهن إشارة السلطات المسؤولة للتحقيق معه”.

وأضافت المحامية، أن “النادي الفرنسي باريس سان جيرمان تقف خلف اللاعب، وتدعمه تماما في هذه المشكلة”.

هذا ويشار الى أن الصحيفة الفرنسية، نقلت عن مصادرها، أن شابة فرنسية تبلغ من العمر 24 سنة، توجهت للشرطة وصرحت أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من طرف أشرف حكيمي يوم 25 فبراير المنصرم.

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‫2 تعليقات

  2. لا يجب فصل اتهام حكيمي عن الحملة المسعورة على المغرب من طرف الدولة العميقة الفرنسية، أساليب معروفة وقديمه من طرف جميع المخابرات العالمية ، عندما يريدون تحطيم اي شخص و تشويه سمعته يبحتون عن مومس ويعطونها التعليمات لاتهامه بالاغتصاب مقابل عملات ومقابل أيضا ما ستجنيه من تعويض مدني من الحكم ، كيف يمكنك أن تفسر ان سيدة لا تريد وضع شكاية ضد شخص معين وتدهب للشرطة من اجل اتهامه بالاغتصاب وتقوم النيابة بتحريك القضية بالرغم من عدم وجود أي شكاية او تلبس، ضريبة النجاحات المغربية في أفريقيا وفي عالم الرياضة كيف يمكن لدولة من شمال أفريقيا ان تقصي بلجيكا وكندا وإسبانيا والبرتغال بالرغم انها لا تتوفر على الملايير من الدولارات كما هو الشأن بالنسبة لبعض الدول اللتي اقصيت من الدور الأول، بعد حقوق الإنسان وسعد لمجرد جاء الدور على حكيمي، ولن يقفو عند هدا الحد.

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