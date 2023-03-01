اللجان الإقليمية بالبيضاء تصادق على اللوائح النهائية للمستفيدين من “قفة” رمضان
هبة بريس ـ الدار البيضاء
شرعت منذ أيام، اللجان الإقليمية التي تم استحداثها بولاية جهة الدار البيضاء سطات، في تحديد لوائح المستفيدين من قفف الدعم الرمضاني.
و شهدت مقرات مختلف العمالات التابعة لجهة الدار البيضاء سطات في الأيام الأخيرة اجتماعات مكثفة، حيث عقدت اللجان الإقليمية المشرفة على عملية رمضان لسنة 1444 / 2023 اجتماعاتها للمصادقة على اللوائح النهائية للمستفيدين من عملية رمضان الأبرك.
و تدخل هاته العملية في إطار عملية الدعم التي دأبت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على القيام بها في كل شهر رمضان تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لدعم الأسر المعوزة و المحدودة الدخل.
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2 تعليقات
ههههه هاو أمير المجرمين تفكركم المغاربة كياكلو غير مرة في السنة قفة والغابوب فرق على الفلاحة 2000طن الفوسفاط من مال المغاربة
قفة رمضان لا تتوزع بالطريقة التي خصص لها في بعض المناطق. من طرف بعض المسؤولين. سواء في المدن او القرى.